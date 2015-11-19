Киев, 19 ноября, 2015, 15:26 — ИА Регнум. Во время заседания парламентского комитета по борьбе с коррупцией сегодня, 19 ноября, народный депутат Украины Владимир Парасюк ударил ногой в голову заместителя руководителя департамента «К» Службы безопасности Украины Василия Постного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Двойной удар». Реж. Шелдон Леттич. 1991. США Боло Янг и Жан-Клод Ван Дамм

Сперва Парасюк обвинил Постного в коррупции и «покрывании преступлений против Майдана». В ответ Постный ответил, что он сделал для Майдана больше, чем сам Парасюк. Тогда депутат подошел к представителю СБУ и ударил его ногой в голову.

«Моя реакция говорит о том, что я не позволю оскорблять мою честь и достоинство. И не позволю оскорблять честь и достоинство такого явления, как Майдан. Я готов нести ответственность за поступок, который я сделал. Я не жалею о том, что я сделал, потому что этот человек крышует контрабанду во Львовской области, он сидел в СИЗО за крышевание спиртовых заводов», — заявил прессе Парасюк.

По его словам, буквально каждый львовянин знает, кто такой Василий Постный.

«И он будет говорить, что сделал что-то для Майдана? Он даже там не был. Он приехал тогда, когда мы уже хоронили Небесную сотню, сидел в инертном состоянии и думал, что если выиграет Янукович, то пусть, если выиграет Майдан, сделаю себя сильным майдановцем. Это моя эмоциональная реакция. Я не позволю оскорблять меня и моих побратимов», — подчеркнул депутат.

Представитель СБУ не стал комментировать происшествие, но заседание комитета покинул.

Глава комитета Егор Соболев пообещал устроить специальное заседание для рассмотрения вопроса о поведении Парасюка.

«Я думаю, что нам надо это рассмотреть, успокоиться и рассмотреть на отдельном, специальном, закрытом заседании. Я понимаю, что сдают нервы в условиях этого саботажа и игнорирования, но тогда нам надо честно сказать, что это не комитет, а место, где мы будем бить приглашенных людей, и это совсем другая работа, которая не связана с парламентом. Мы будем очень серьезно говорить и об этом с Владимиром, впрочем, сначала надо всем успокоиться», — сказал Соболев.

Напомним, Владимир Парасюк — депутат, известный своей эмоциональностью и участием в драках. Стал известен после того, как со сцены Майдана объявил об ультиматуме власти в феврале 2014 года, фактически сорвав соглашение между тогда еще оппозицией в лице Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока и президентом Виктором Януковичем при посредничестве России и западных государств.