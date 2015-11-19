Махачкала, 19 ноября, 2015, 15:15 — ИА Регнум. Депутаты городского собрания Буйнакска обратились к главе Дагестана с предложением обязать чиновников города публично отчитаться о работе, проделанной в рамках федерального закона «О противодействии коррупции», передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты сами в первую очередь готовы участвовать в этом эксперименте. Об этом члены депутатского корпуса заявили в открытом письме к руководителю республики Рамазану Абдулатипову.

bgks.by Детектор-лжи

Публичные слушания депутаты предлагают начать с участия в них прокурора, председателя городского суда, начальника ОВД Буйнакска, а также спикера городского парламента. Процедура, предложенная депутатами, предполагает использование так называемого детектора лжи — полиграфа, и должна проходить в прямом телевизионном эфире. При этом вопросы чиновникам будут задавать горожане. Как отмечают депутаты, необходимость такой меры, в частности, вызвана недостаточностью работы городских властей по приоритетным проектам развития республики Дагестан, которые предусматривают ряд мер по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе. «Важность и необходимость этих проектов простые люди понимают. В тоже время властями города сабатируется и не выполняется ни один из проектов», — говорится в письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, буйнакские депутаты через СМИ предложили главе Дагестана встретиться с ними «для принятия решения по формированию законной и дееспособной исполнительной власти города». К помощи прессы, как отмечают депутаты, они были вынуждены прибегнуть после того, как официальные органы проигнорировали их прежние обращения к главе республики.

Отметим, в Буйнакске продолжается противостояние между городским собранием депутатов, большинство в котором занимает партия «Ветераны России» (17 из 21 мест), и городской администрацией. 13 сентября на выборах в городской парламент партия «Единая Россия» проиграла, получив лишь четыре мандата, после чего глава республики заявил он необходимости смены руководителя города.

В настоящий момент в качестве исполняющего обязанности мэра работает экс-министр здравоохранения республики Ильяс Мамаев. А депутатское большинство городского собрания на должность главы города выдвигает экс-мэра города Османа Османова, руководившего городом в 1997—2001 годах. Согласно выборному законодательству республики, глава муниципалитета должен быть утвержден собранием депутатов.