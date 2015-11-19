Дамаск, 19 ноября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад в интерью французскому журналу Valeurs Actuelles обвинил Турцию во всесторонней поддержке террористических группировок «Джебхат-ан-Нусра», «Исламское государство» и других бандформирований.

Цитата из х/ф «Турецкий гамбит». Реж. Джаник Файзиев. 2005. Болгария, Россия Башибузуки

По его словам, Турция по сравнению с Саудовской Аравией и Катаром играет наиболее отрицательную роль в сирийском кризисе. «Это связано напрямую с Эрдоганом и Давутоглу. Идеология, которую они несут в своих сердцах, — это идеология «Братьев-мусульман», — заявил Асад.

Он уточнил, Турция поддерживает террористов финансами, людьми, оружием и разведданными. Глава Сирии отметил, что некоторые страны поддерживают «Джебхат ан-Нусра», другие — ИГ, в то время, как Турция поддерживает обе группировки и ряд других. В частности, Турции ИГ продает нефть, подчеркнул Асад.