Вильнюс, 19 ноября, 2015, 14:55 — ИА Регнум. В Китае подписан трехсторонний протокол Министерства сельского хозяйства Литвы, Государственной продовольственной и ветеринарной службой и Генеральной администрацией по контролю над качеством и карантином Китая о ветеринарных и гигиенических правилах для молочных продуктов, когда Литва будет экспортировать их в Китай, сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 ноября, в правительстве Литвы.

rus-img2.com Молочные продукты

«Я рад, что мы еще на один шаг приблизились к получению разрешения на экспорт молочных продуктов. Это результаты работы не одного года. Мы договорились об общих требованиях, которым должны соответствовать литовские молочные продукты и племенной скот, которые планируется экспортировать в Китай. Принято обязательство ответственно контролировать, чтобы соблюдались установленные требования, те же самые требования будут перенесены и в экспортные сертификаты. Именно этих сертификатов Литва с нетерпением ждет, чтобы был завершен весь процесс переговоров и выдачи разрешений, и уже можно было бы экспортировать молочные продукты», — сказал премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс.

«На следующей неделе я отправляюсь с рабочим визитом в Китай, где пройдут встречи и форумы в формате «Китай + 16 государств», будут обсуждаться и экономические вопросы. Планируется двусторонняя встреча с премьером Китая, поэтому я надеюсь, что это будеn поводом для того, чтобы конкретнее поговорить о сертификатах на экспорт молочных продуктов в Китай», — добавил Буткявичюс.

Напомним, после потери российского рынка в результате контрсанкций РФ в отношении ЕС, Литва ищет новые рынки сбыта для своей молочной продукции.