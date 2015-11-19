Вильнюс, 19 ноября, 2015, 14:50 — ИА Регнум. Сотрудники литовской полиции, ранившие 14 ноября бездомного из автомата Калашникова, пытаясь скрыть инцидент, поступили «наивно и по-детски», заявил сегодня, 19 ноября, министр внутренних дел Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам министра, первые объяснения после этого происшествия, «мягко говоря, вызвали удивление».

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«Начато досудебное расследование о возможном злоупотреблении службой. Я думаю, что сотрудники полиции поступили достаточно наивно и по-детски. Не сомневаюсь, что они, возможно, использовали оружие нечаянно, выстрели нечаянно, но, испугавшись или побоявшись, пытались скрыть это происшествие. Нельзя было не слышать, что была выпущена серия автоматных выстрелов. Потом их поведение при сдаче оружия — сколько унес патронов, столько должен и вернуть. Если было использовано оружие — есть установленный порядок, как это нужно оформлять. От случайностей никто не защищен. Я не раз упоминал, что это оружие — автоматы Калашникова — не подходит для полиции. Возможно, полицейский нечасто его использует. Но оформи это, как случайный выстрел. Сообщи в установленном порядке. Без сомнения, происшествие было бы оценено. Полицейский получил бы замечание или выговор, и все. Хорошо, что в этом случае ранение не тяжелое. Но в любом случае опытные полицейские, с большим стажем, поступили точно не профессионально. И первые объяснения после этого происшествия, мягко говоря, вызвали удивление», — сказал Сквернялис в эфире радиостанции Žinių radijas.

По утверждению Вильнюсской полиции, 14 ноября в Вильнюсе патрульный выстрелил в бездомного в заброшенном киоске. О происшествии стало известно только на следующий день, когда раненый обратился к медикам. Патрульным автоматическое оружие было выдано после терактов в Париже.