Чебоксары, 19 ноября, 2015, 14:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах хотят увеличить тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению. Соответствующее решение вынесено на рассмотрение столичного депутатского корпуса по предложению местного «Водоканала», сообщили ИА REGNUM в горсобрании. Заседание депутатов состоится сегодня, 19 ноября. В случае одобрения удорожания соответствующее обращение будет направлено главе Чувашии.

cap.ru Расчёты из пояснительной записки

В настоящее время стоимость услуги водоснабжения составляет 13,39 рублей за куб/м, услуги водоотведения (канализации) — 15,23 рубля за куб/м. На рассмотрение депутатов вносится предложение об изменении с 1 июля 2016 года тарифов на данные виды услуг на 25%: таким образом, плата за водоснабжение может подорожать до 16,74 рублей, за водоотведение — до 19,04 рублей. По данным горсобрания, в целом плата за услуги с середины следующего года вырастет на 23,62 рубля на 1 человека.

В релизе поясняется, что состояние систем водоснабжения и водоотведения в Чебоксарах «характеризуется высоким износом и превышает 60%, что приводит к высокой аварийности на сетях, большим потерям при транспортировке питьевой воды и грозит негативным влиянием на экологию в городе».Инвестиционная программа «Водоканала» оценивается в 130 млн рублей, которую планируется реализоватьза счет инвестиционной составляющей к тарифу.

По словам замглавы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Максима Семенова, позиция которого приводится в релизе, «минимальное повышение стоимости услуг на 25% является экономически обоснованным». И подчёркивается, что в настоящее время тариф на воду и водоотведение в Чебоксарах «является одним из самых низких не только в Приволжском федеральном округе, но и по Чувашской Республике».