Москва, 19 ноября, 2015, 14:15 — ИА Регнум. К новому зимнему сезону проходимость катка на ВДНХ увеличилась на 20−25%, заявила на пресс-конференции 19 ноября генеральный директор ОАО «ВДНХ» Екатерина Проничева. По ее словам, каток разместится на Главной аллее между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

вднхкаток.рф Каток на ВДНХ

«У нас дополнительно сделано пространство раздевалок, дополнительные экспресс-места, где люди могу пройти со своими коньками. Мы сделали все для того, чтобы увеличить проходимость катка на 20−25%, это 4,5 тысячи комфортно единовременно катающихся», — сообщила Пронина.

Так, общая площадь льда с инфраструктурой на катке ВДНХ составит 68,3 тыс. кв. метров, а площадь ледового покрытия составит 20,55 тыс. кв. метров, сообщила она. Кроме того, Пронина добавила, что детский каток на ВДНХ увеличен в два раза и составляет 900 м кв. «Здесь будет работать специальный входной павильон, также с прокатом коньков и собственной кассой», — пояснила она.

В свою очередь, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы и мира, основатель школы фигурного катания «Путь к успеху» на ВДНХ Илья Авербух сообщил, что 27 ноября на открытие катка на ВДНХ будет проведен ледовой парад, в котором примут участие звезды фигурного катания и олимпийские чемпионы. «Хотелось бы, чтобы это стало доброй традицией ВДНХ. Ледовым парадом будет открываться каждый сезон», — сообщил Авербух.

Напомним, 13 ноября в Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького открылся ледовый каток. Кроме того, как сообщала пресс-служба департамента культуры столицы, 21 ноября в городе начнут свою работу катки с искусственным льдом. Бесплатный вход появится в 20 городских катках, для остальных введут дополнительные льготы.

Так, на катках для детей из многодетных семей появятся бесплатные дни — вторник и четверг, а пенсионеры смогут бесплатно покататься на коньках по вторникам с 10:00 до 15:00. Студентам-очникам, школьникам, ветеранам боевых действий и пенсионерам будет предоставлена 30% скидка на входные билеты. Бесплатно пускать на катки будут детей до шести лет, детей-сирот, детей инвалидов, инвалидов I, II, III групп и ветеранов Великой Отечественной войны.