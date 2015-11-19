Москва, 19 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум.



bitva-umov.ru Шахматы на троих

«Главный вопрос возникает в стратегии, которая в России была определенным образом выбрана», — заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым на телеканале «Россия 1» 18 ноября.

По словам политолога, главный вопрос в борьбе с террористами — выбрать государственную стратегию. Так, Россия, заявил Кургинян, ее выбрала, власти Франции — нет.

«В этом смысле французам для того, чтобы всё это решить, нужно десять дней при жестком варианте или двадцать пять при среднежестком. И все будет решено. Но никто этого делать не будет, понимаете?» — отметил эксперт.

Эксперт таким образом объяснил свою позицию по этому вопросу: Россия в первую очередь определила, что уничтожать нужно главный анклав, потому что именно там расположен корень зла. Так, сопоставив выбранную стратегию России и Запада, Кургинян привел пример недальновидности политики США:

«Что сделали американцы? Они потратили триллион долларов зачем-то в Ираке — влезли, вышли, всё разрушили. Почему не взяли ни лидера «Бааса», не поставили жесткий режим? Создали хаос. Что мы сделали, когда в Чечне возникли всякие иностранные силы — ваххабиты и всё прочее? Мы нашли людей, которые исповедуют подлинный чеченский ислам. Мы сделали на них ставку. Мы помогли им. И там действительно возник порядок. И в этом есть стратегия».

Далее политолог с точки зрения выбранной тем или иным государством стратегии проанализировал ситуацию в Сирии. По словам лидера «Сути времени», у Сирии нет другого источника порядка, кроме как президент Башар Асад и алавиты. Приведя слова президента России Владимира Путина о том, что без Асада можно получить на Ближнем Востоке только ИГИЛ, Кургинян заявил, что недальновидно со стороны властей США бороться с Каддафи, нужно выбрать линию развития противостояния терроризму.

«Выберите стратегию. Если самое главное зло — вот этот средневековый, мракобесный антиислам, тогда давите его. Но его можно давить с помощью сильных национальных государств и лидеров. И с помощью модернизированного ислама. Тогда ясно, какие надо сделать ставки. Мы их сделали. Во Франции их не делают», — подытожил политолог.

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