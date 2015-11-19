Чебоксары, 19 ноября, 2015, 13:09 — ИА Регнум. В Чебоксарах три крупных муниципальных унитарных предприятия планируется включить в план приватизации на 2016 год. Предлагается приватизировать путем преобразования в акционерные общества предприятия «Ритуальные услуги», Чебоксарское троллейбусное управление и «Бюро технической инвентаризации». С учётом ещё двух объектов недвижимости от приватизации ожидается получить порядка 216 млн рублей дохода. Такие данные приводятся в прогнозном плане приватизации муниципального имущества, который планируется рассмотреть сегодня, 19 ноября, на внеочередном заседании городского собрания депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru Чебоксары. Фото с сайта мэрии города

В проекте решения, представленном Горкомимуществом, отмечается, что основной целью реализации программы приватизации является «повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации». Чиновники считают, что, помимо пополнения доходной базы бюджеты, это позволит оптимизировать структуру муниципальной собственности.

«Программа приватизации является одним из ключевых инструментов продолжения структурных преобразований в экономике города Чебоксары. Она соответствует логике проводимых в системе управления муниципальной собственностью реформ, целью которых является обеспечение соответствия состава муниципального имущества полномочиям органов местного самоуправления, отчуждению (приватизации) муниципального имущества, не предназначенного для осуществления отдельных государственных полномочий и решения вопросов местного значения», — говорится в пояснительной записке.

Городские власти предлагают в 2016 году приватизировать три муниципальных унитарных предприятия путем преобразования их в акционерные общества. 100% акций уставного капитала созданных акционерных обществ будут находиться в муниципальной собственности Чебоксар.

В программу приватизации во II квартале 2016 года предлагается включить МУП «Бюро технической инвентаризации», где числятся 57 работников, стоимость основных средств на начало года оценивалась в 2,3 млн рублей. Также на второй квартал предложено включить в программу приватизации МУП «Ритуальные услуги» со стоимостью основных средств в размере 4,3 млн рублей (среднесписочная численность работников — 83 человека).

Напомним, что последнее время муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» не раз фигурировало в скандальных сводках. В этом году был осуждён бывший заместитель директора МУПа: суд признал его виновным в мошенничестве с поставками могильных оград и коммерческом подкупе с использованием служебного положения. В 2014 году администрация Чебоксар проиграла суды антимопонольщикам по делу о передаче муниципальному ритуальному предприятию функций по отводу участков для захоронения. В 2010 году разразился скандал из-за отсутствия экскаваторов на кладбище близ деревни Яуши: без того убитым горем людям приходилось часами ждать, пока работники ритуальной службы выроют могилы.

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В III квартале в прогнозный план планируется включить МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»: стоимость основных средств оценена в 201,15 млн рублей, в штате числятся 2000 человек.

Отметим, что в Чебоксарах два главных государственных перевозчика — ГУП «Чувашавтотранс» и МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», которые ежегодно получают государственную поддержку. Даже в самое сложное время в стране, когда общественный пассажирский транспорт в стране переживал системный кризис, Чебоксарское троллейбусное управление было чуть ли не единственным в России, которое работало стабильно, имея один из самых высоких экономических показателей в стране, и являлось одним из лучших среди родственных предприятий по обеспечению безопасности, надежности, комфортабельности, регулярности пассажирских перевозок. Свидетельством этому являлись неоднократные всероссийские награды. В прошлом году Чебоксарское троллейбусное управление отметило 50-летие.

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