Москва, 19 ноября, 2015, 13:07 — ИА Регнум. От ограничений на ввоз украинских продуктов российская экономика только выиграет, ничего уникального Украина не производит. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Емельянов, комментируя решение правительства РФ об ограничении ввоза украинских продуктов с 1 января 2016 года

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

«Это не эмбарго, это ограничение ввоза продуктов, которое логично вытекает из действий Украины, ее ассоциации с Евросоюзом. Естественно, Россия только выиграет, а Украина проиграет, потому что для нее Россия — это важнейшие рынки сбыта для своих продуктов», — говорит Емельянов.

По его мнению, Россия выиграет, потому что получит свободную нишу для своих производителей, что будет способствовать росту сельхозпродукции, росту производства в пищевой отрасли. «Это будет полноценное ограничение, если будут ограничивать продукцию широкого профиля, не только собственно сельхозпродукцию, но и продукцию переработки», — считает депутат.

Это очень важная мера, которая поддержит российское сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, включающую пищевую промышленность, производство консервов и так далее, подчеркнул парламентарий.

«Для России я потерь не вижу, для Украины они очевидны», — отметил он.

По мнению Емельянова, у Украины нет таких продуктов, которые будет сложно заменить. «Я таких не знаю, потому что Украина и Россия производят одинаковые продукты, так что ничего уникального Украина не производит. Своего хамона у нее нет», — говорит депутат Госдумы.

«Украина очередной раз подставляет свою экономику в угоду каким-то политическим иллюзиям», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия подтвердила введение с нового года продэмбарго против Украины из-за вступления этой страны в зону свободной торговли с Европой с 1 января 2016 года. Под эмбарго попадут следующие группы товаров: свинина, мясо крупного рогатого скота, мясные субпродукты, овощи, масло, молоко, сыр, фрукты и орехи.