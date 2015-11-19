Саратов, 19 ноября, 2015, 13:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, в Саратовском регионе с рабочей поездкой находятся полпред в ПФО Михаил Бабич глава Минтранса РФ Максим Соколов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта РФ Максим Соколов

В программе их визита — посещение ряда объектов дорожного строительства, открытие автомобильной дороги «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград» и участка автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» возле села Елшанка в Воскресенском районе. Михаил Бабич проведёт совещание, на котором будут обсуждаться вопросы передачи в федеральную собственность автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана» и вопросы пригородных железнодорожных перевозок в Саратовской области.

В 50 км от Саратова возле села Елшанка Михаила Бабича и Максима Соколова встречают с помпой. Их ожидают чиновники облправительства, полиция, представители рабочего класса курят в сторонке. Прямо на мостовом переходе расположился вокально-инструментальный ансамбль, установлена трибуна, неподалеку стоят передвижные биотуалеты. Торжественность атмосфере придают флаги «Единой России» и информационные щиты, на которых указаны сроки строительства и стоимость работ — более 2,7 млрд рублей. Погода пасмурная, температура минус 2−5 градусов.

Из Елшанки правительственный кортеж проследует в Балаковский район, где состоится осмотр хода строительства мостового перехода через судоходный канал. В Балаково Михаил Бабич проведёт совещание, посвященное вопросу развития сети автомобильных дорог на территории Саратовской области. Там и будет обсуждаться передача в федеральную собственность автодороги, ведущей на рабочий поселок Озинки и границу с Казахстаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Саратовской области появится первая приличная автомобильная дорога федерального значения Сызрань — Саратов — Волгоград. Будет сдан современный участок трассы у села Елшанка в Воскресенском районе протяжённостью 15 км с тремя многоуровневыми развязками и новым мостом через реку. По словам губернатора, после его ввода и окончания капитального ремонта на других участках этой федеральной автодороги в Саратовском регионе появится 300 км современной трассы от границы Ульяновской области до Саратова.

Однако на этой трассе до сих пор не разрешена проблема со строительством нового участка автодороги длиной 12 км у станции Сенная в Вольском районе с путепроводом через железнодорожные пути. Пока там собираются потоки автомобилей в ожидании, пока проедет поезд. По официальной информации, финансирование работ обсуждалось губернатором Валерием Радаевым в главой Минтранса Максимом Соколовым.

Возможно, обещание о федеральном финансировании будет дано министром сегодня во время его рабочей поездки в Саратовский регион.

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