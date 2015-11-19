Париж, 19 ноября, 2015, 12:56 — ИА Регнум. Применение террористами как химического, так и бактериологического оружия нельзя исключить. Существует риск, что террористы прибегнут к такому оружию в ходе терактов. Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в ходе выступления на заседании Национального собрания Франции, передает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил-2

«Но мы знаем и принимаем во внимание, что также есть риск использования химического и бактериологического оружия», — сказал Вальс.

Заседание проводится в рамках подготовки к голосованию о продлении срока режима чрезвычайной ситуации до трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вальс заявил, что произошедший в столице Франции теракт не является последним: следует ожидать дальнейшей активности террористов на территории ЕС, в том числе и в самой Франции.

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