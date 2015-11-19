Москва, 19 ноября, 2015, 12:53 — ИА Регнум. В среду, 18 ноября, в эфире программы «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым на телеканале «Россия 1» немецкий журналист Томас Фасбендер заявил, что на протяжении последних 25 лет в Европе действовала официальная идеология, запрещающая говорить об опасном развитии терроризма.

digital-art-gallery.com Молчание времени

Ведущий спросил у спикеров, почему на глазах Европы создавались иммигрантские квартиры, где процветала проституция, наркомания, преступность, развивались также радикальные имамы, мечети, в которых воспитывали экстремистов и вербовали боевиков, и почему власти не замечали этого.

«Замечали, замечали, но вопрос еще в том, что у нас, в Европе, развивалось последние десять, последние двадцать — двадцать пять лет официальное мировоззрение, я бы сказал, официальная идеология, которая не позволяет людям и политикам, и чиновникам в том числе, говорить правду о том, что происходит», — ответил Фасбендер.

Журналист объяснил, что причина этого в том, что терроризм по-настоящему сейчас даже не в Сирии, Европа стала его сценой:

«Сирия для терроризма уже не нужна. У нас развивается террористическая сцена».

При этом Томас Фасбендер отметил, что для него как для жителя Берлина страшно от того, что терроризм такими темпами развивается на территории Европы. Так, он, выразил обеспокоенность, подчеркнув, в Брюсселе шесть километров от штаб-квартиры ЕС, есть квартиры и во Франции, однако полиция эти месте не патрулирует.

«Это не война между Западом или кем-то, это война, которую ведет какая-та другая организация или часть планеты против христианско-европейского мира, включая Россию, очень это для меня важно. Против христианско-европейского…» — выразил свое мнение по поводу активности террористов в последнее время немецкий журналист.

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