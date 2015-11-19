Вашингтон, 19 ноября, 2015, 12:25 — ИА Регнум. Андраник Мигранян, политолог, кандидат исторических наук, профессор МГИМО, 18 ноября в программе «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым на телеканале «Россия 1» заявил, что США находятся в союзе с государствами, которые финансируют терроризм, и договариваться о борьбе с терроризмом там не с кем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил-2

«Как договариваться с ними, если они в союзе с теми, кто финансируют терроризм?» — задал вопрос Мигранян. Он предложил обратить внимание на избирательную кампанию кандидатов в президенты США.

«С кем вы должны договариваться? Линдси Грэм — единственный, который говорит, что надо послать войска, и должны быть ботинки на земле на Ближнем Востоке. Два человека — Дональд Трамп и Рэнд Пол — они, в общем-то, занимают такие взвешенные позиции по поводу взаимодействия с Россией», — сказал политолог.

«Все остальные кандидаты Республиканской партии и главный кандидат Демократической партии — они абсолютно не готовы к договоренностям с Россией, к сожалению», — пояснил профессор МГИМО.

Говоря о действующем президенте США, Мигранян отметил, что Барак Обама «очень слаб и находится под ударом, и любое движение в сторону России будет восприниматься как уступка Путину и России». «Вот, собственно говоря, под каким ударом находится Обама постоянно. И, будучи слабым президентом, — это не Рейган, который имел харизму, имел определенные достижения и мог идти против течения, — вот этот президент, тем более, что он — уходящий», — заявил политолог.

Участники программы обсуждали проблему набирающего в последнее время обороты по всему миру терроризма. Взрывы и бой под Парижем, экстренная посадка авиалайнера в США и Канаде из-за угрозы терактов, бомба в машине у стадиона в Ганновере, спецоперация в Брюсселе, усиленные меры безопасности в России — все это стало предметом дискуссий между политологами, журналистами и общественными деятелями.

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