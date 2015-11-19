Москва, 19 ноября, 2015, 12:22 — ИА Регнум. В среду, 18 ноября, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым на телеканале «Россия 1» заявил, что сегодня мир разделился на три части.

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«Самое главное, с моей точки зрения, что происходит сейчас и на что пытаются не обратить внимания — это не вопрос о бедных и богатых, а вопрос о том, что мир разделился на три части».

Одна из этих частей, по словам политолога, хочет жить в особом постмодернистском ключе: мультикультурализм, глобализация, отсутствие ценностей, никакой вертикали. Кургинян напомнил, что во время сообщения о теракте и большом числе жертв лидеры Франции произнесли: «Республика в опасности!». При это политолог обратил внимание, что этой фразой французы сделали отсылку к Великой французской революции, «но они же от нее и отказались».

Вторая — из тех частей, на которые, по словам Кургиняна, разделен мир — это Юго-Восток, Китай, который догоняет эту богатую часть мира и который спокойно работает.

«Где Россия? Россия в модерне», — ответил политолог на вопрос ведущего о месте России в разделенном на три части мире.

Последняя же часть — это контрмодерн, которое лидер «Сути времени» назвал новым средневековьем:

«Это люди, которые говорят о том, что и не нужно нам это развитие и не нужен нам этот прогресс. Так вот, что получалось до сих пор? В тот момент, когда эта ж первая жирная объединилась фактически с вот этим контрмодерном, когда жирная часть начала разрушать национальные государства, прогресс, суверенитет, когда всю эту периферию начали не просто запихивать в более плохой образ жизни, а в архаику, — вот тут родилась новая реальность».

Кургинян обратил внимание на то, что именно беженцы «давят» собой этот жирный мир. Так, возникает напряжение с той стороны, далее — бомбежка контрмодерна, а «террористы атакуют этот жирный мир».

«В результате этот жирный мир взрывается потому, что он отказался от своих идеалов и перешел на совершенно другой формат. Он сам себя предал. И это главное», — подытожил эксперт.

Во время дискуссии полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях РФ Михаил Барщевский спросил, почему же тогда «вот этот жирный мир» дает миллиарды долларов ежегодно этим бедным странам.

«Ну и что? Они же беднеют еще больше. «Это вроде как машина «скорой помощи» идет. Сама режет, сама давит, сама помощь подает», — объяснил Кургинян.

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