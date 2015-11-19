Барнаул, 19 ноября, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Специалисты Алтайкрайстата обнародовали итоги сентябрьской работы, проводимой в рамках подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, необходимо было учесть общее количество освоенных и неосвоенных участков, а также участков, на которых содержится поголовье какого-либо вида скота.

ИА REGNUM На Алтае коров и свиней содержат даже горожане

«В целом по краю, по предварительным данным, наиболее популярные сельскохозяйственные домашние животные — коровы и свиньи. Даже в Барнауле — столице Алтайского края — отыскались хозяева, во дворах которых комфортно расположились животные, помогающие своим хозяевам решать продовольственную программу. Эти дворы станут первыми, куда постучатся переписчики. В частности, в Барнауле самыми «хозяйственными» стали жители Центрального района, именно здесь было выявлено больше всего семей, в которых содержатся домашние сельскохозяйственные животные», — пояснили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Алтайском крае наблюдается рост поголовья коз и овец. По данным Алтайкрайстата, всего на начало 2015 года в хозяйствах региона насчитывалось без малого 246 тысяч голов. Это наилучший показатель за все последние 10 лет. Причем большая часть этих домашних «шерстяных» животных содержится в хозяйствах частников — 190,4 тысячи.

На проведение переписи в Алтайском крае из федеральной казны будет направлено субвенций в размере 50,7 миллиона рублей.