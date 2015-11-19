Москва, 19 ноября, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, в Москве отрылись «Дни Арктики». Это мероприятие одно из крупнейших событий арктической тематики как в Москве, так и в России. Почетными гостями форума стали выдающиеся полярники, деятели культуры, общественные деятели, сообщили в Минприроды РФ.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям федерального арктического форума. «Дни Арктики в Москве» — это всегда калейдоскоп научных дискуссий, деловых и творческих встреч. Но главное — это продолжение серьезного профессионального разговора об освоении Арктики, о нашей общей ответственности за сохранение ее богатейшего природного, исторического, этнографического, культурного наследия. Убежден, форум пройдет в созидательном, конструктивном ключе», — говорится в приветствии.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы Федерального арктического форума 19−21 ноября 2015 года запланированы деловая сессия «Деловой климат Арктики», II международная научная конференция «Открытая Арктика», а также мультимедийная экспозиция «Арктика», совместный проект Минприроды России и Музея Москвы.