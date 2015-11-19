Ереван, 19 ноября, 2015, 12:04 — ИА Регнум. В ереванском аэропорту «Звартноц» усилены меры безопасности, сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь компании «Международные аэропорты «Армения» Геворг Абрамян, добавив, что впредь осмотру будет подвергаться также обувь пассажиров.

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По словам Абрамяна, международной аэропорт «Звартноц» оснащен техническими средствами, соответствующими международным стандартам.

«Служба безопасности аэропорта будет более внимательной, более бдительной ко всему, включая пассажиров и сотрудников», — сказал Абрамян.

Подобные меры будут предприняты также в аэропорту в Гюмри, которым также управляет компания «Международные аэропорты «Армения».

После серии терактов в Париже и на российском самолете в Египте, практически все ведущие авиакомпании объявили о необходимости более строгого обслуживания в аэропортах.

Несмотря на это, по данным Института экономики и мира Армения находится в списке стран, наименее подверженных угрозе терроризма. В опубликованном на днях докладе — «Глобальный рейтинг терроризма 2015 года» Армения занимает 116-ю строчку.

Потенциальным источником угрозы для Армении в докладе отмечается лишь информация 2014 года, согласно которой, 70 этнических армян присоединилось к курдским отрядам в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

В докладе отмечается, что число жертв терроризма в мире выросло в 2014 году на 80% по сравнению с предыдущим годом. Как говорится в исследовании, всего в прошлом году жертвами террористов стали 32 658 человек.

Согласно документу, анализирующем ситуацию в 162 странах, в которых проживает 99,6% населения планеты, высочайшая террористическая активность сконцентрирована в пяти государствах: Ираке, Нигерии, Афганистане, Пакистане и Сирии. В общей сложности на территории этих стран погибло 78% жертв терроризма в 2014 году.

Россия в списке занимает 23-ю строчку, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом.

В докладе отмечается, что в России уровень террористической угрозы находится на самом низком показателе с 2007 года.