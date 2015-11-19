Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2015, 11:50 — ИА Регнум. Почувствовать приближение Нового года ростовчане и гости донской столицы смогут уже 1 декабря. К этому дню в Ростове-на-Дону зажгутся новогодние гирлянды. Как рассказали ИА REGNUM в горадминистрации 19 ноября, работы будут проводиться согласно специально разработанным дизайн-проектам.

rostov-gorod.ru Новогоднее убранство Ростова-на-Дону

Украшать город уже начали сотрудники управляющих организаций и собственники объектов нежилого фонда, расположенных в центре донской столицы. Уточняется, что эти работы выполняются за счет внебюджетных источников. Засверкают снежинками и разноцветными огнями главные улицы, парки, скверы и площади Ростова-на-Дону. Вплетут подсветку и в ветви деревьев.

Отметим, что главная елка Ростова-на-Дону откроется ближе к 31 декабря. Хвойную красавицу, по традиции, установят у центрального входа в парк имени Горького, где пройдут главные народные гулянья.

Напомним, что новогоднее убранство обойдется городскому бюджету более чем в 21 млн рублей. Очередной электронный аукцион был объявлен в конце октября. Все атрибуты праздника должны порадовать горожан и обеспечить положительные эмоции. Ранее был объявлен конкурс на сумму в 6,6 млн рублей на объёмные композиции, флажки, растяжки, гирлянды и панно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на новогоднее оформление города было потрачено заметно меньше средств. Украшение донской столицы обошлось городской казне в 6,5 млн рублей.