Москва, 19 ноября, 2015, 12:16 — ИА Регнум. 26 ноября в Москве стартует VI международный кинофестиваль Латинской Америки «Латинофиеста». Вниманию зрителей будут представлены новые фильмы режиссёров из Аргентины, Мексики, Боливии, Перу и других стран, получившие признание на международных конкурсах, а также классика латиноамериканского кино. Показы будут проходить в кинотеатрах «Космос» и «Сатурн». Как сообщают в пресс-службе «Космоса», все фильмы будут транслироваться на испанском языке с русскими субтитрами».

Цитата из к/ф «Путешествия ветра» реж. Сиро Герра. 2009. Колумбия, Аргентина, Германия, Голландия Путешествие

В первый день фестиваль представит программу короткометражных фильмов — призеров международного уровня, в которую вошли:

«Когда я стану большой» — 15-минутная лента об индейцах майя молодого режиссера Хайро Бустаманте;

драма «Леди» Симона Меса Сото, ставшая обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля в 2014 году;

драматический мультипликационный фильм «История медведя» Габриеля Осорио Варгаса;

«Она меня не любит» — комедия Мартина Пироянски о важности коммуникации в любви и другие.

В основной программе нынешнего года:

музыкальная драма «Путешествия ветра» Сиро Герра;

роуд-муви «Иви Мараэй: земля без зла» Хуана Карлоса Вальдивия;

комедийный триллер «7 коробок» Хуана Карлоса Манеглии и Таны Шембори.

Основную программу откроет музыкальная драма колумбийского режиссера Сиро Герра «Путешествия ветра». Фильм представляет собой роуд-муви в жанре магического реализма, где волшебные элементы включены в реалистическую картину мира. Большое внимание в картине уделено музыке. По сюжету герой принимает решение закончить карьеру музыканта и больше не брать в руки, по слухам, проклятый дьяволом аккордеон, однако волею судьбы он вновь участвует в музыкальных состязаниях и играет по просьбам жителей городов. Музыку к фильму «Путешествие ветра» написал композитор Иван Окампо. В 2009 году на Каннском кинофестивале фильм получил специальный приз города Рим, помимо этого, был удостоен ещё шести наград на различных фестивалях.

Впервые «Латинофиеста» прошла в России в 2008 году, тогда в ней приняли участие 12 стран региона. Сегодня кинофестиваль стал самым крупным в Москве регулярным мероприятием, посвященным Латинской Америке. За 7 лет существования налажены отношения с 17 странами и показано более 90 кинокартин. Организаторы ставят задачу дальнейшего укрепления международных связей и трансляцию шедевров латиноамериканской культуры российской публике.

Справка ИА REGNUM:

Первые фильмы в Латинской Америке появились в Аргентине и на Кубе приблизительно в 1897—1898 годах. Это были немые картины короткого метра и, как правило, документальные. Позднее стали использоваться сюжеты из классической литературы и небольшие жанровые зарисовки. Основные центры кинопроизводства стали открываться в регионе на рубеже 10−20-х годов XX века.

В 50-е годы стали знамениты первые латиноамериканские сериалы. В то время для кино и сериалов региона характерны социальная проблематика, обличение жестокости буржуазного общества. Аргентинский режиссёр Уго дель Карриль снял ленту «Текут мутные воды» по роману писателя-коммуниста Альфредо Варелы. В Бразилии известность получил Альберто Кавальканти, представивший картину «Песнь моря». С 1947 по 1965 год в Мексике плодотворно работал знаменитый режиссер-сюрреалист Луис Буньюэль, его первыми работами стали «Забытые», «Он» и «Назарин».

В СССР большую известность получил фильм о беспризорных детях Южной Америки «Генералы песчаных карьеров», снятый в 1971 году американским режиссёром Холлом Бартлеттом по роману бразильского писателя Жоржи Амаду «Капитаны песка».

После Кубинской революции 1959 года в стране наступил расцвет кинематографа, это время называют золотым веком кубинского кино. Государство спонсировало создание документальных фильмов о революции и поддерживало отечественный кинематограф. Лучшими режиссерами Кубы считались Умберто Солас и Томас Гутьеррас Алея.

На протяжении всего XX века латиноамериканские кинематографисты боролись за развитие национального кино против натиска Голливуда, который ещё с 30-х годов начал наводнять Латинскую Америку своей продукцией. На сегодняшний день большинство латиноамериканских режиссёров нуждаются в средствах для постановок и с трудом находят возможности для распространения национальных фильмов. Борьба за сокращение доли в прокате американских картин продолжается.

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