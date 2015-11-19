Киев, 19 ноября, 2015, 11:31 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предложил дублировать первую страницу внутреннего паспорта граждан страны не на русском, а на английском языке. Об этом говорится в ответе украинского лидера на соответствующую петицию.

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«Поддерживаю возмущение граждан Украины относительно дублирования в паспорте гражданина Украины печатной информации на языке государства, которое парламентом Украины признано осуществляющим агрессию против Украины, — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента. — Учитывая патриотическую позицию подписантов, а также стремление украинского общества к интеграции в ЕС, считаю необходимым дублирование печатной информации в паспорте гражданина Украины на русском языке заменить на английский язык как язык международного общения».

Президент Украины отметил, что он уже направил обращение в Кабинет министров Украины с предложением обеспечить внесение законодательных изменений для принятия такого решения.

Напомним, петицию с требованием «предоставлять гражданам Украины паспорт только на украинском» подал некий Виталий Надежкин 29 августа, обращение в короткие сроки собрало более 25 тыс. голосов.