Хьюстон, США, 19 ноября, 2015, 11:15 — ИА Регнум. Высадка американских астронавтов на Марс станет приоритетным направлением деятельности NASA в ближайшие десятилетия. Такие планы озвучил директор NASA Чарльз Болден в ходе проходящей в городе Хьюстоне (Техас, США) конференции, посвящённой космической тематике.

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По словам Болдена, основная цель исследований, связанных с Марсом, — обеспечение жизни людей на Красной планете. На Марс планируется запустить астронавтов в космическом корабле Orion. Транспортное средство создаётся корпорациями Lockheed Martin, Boeing и Space Ex. Полёт Оrion ориентировочно произойдёт в 2030 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поиск места для посадки космического корабля на планете Марс начинается специалистами NASA. Полёт намечен ориентировочно на 2030-е годы.

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