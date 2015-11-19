Барнаул, 19 ноября, 2015, 11:10 — ИА Регнум. В Алтайском углеисследовательском центре обнародовали результаты экспертизы топлива, которое завезли для коммунальных предприятий в районах и для бюджетных учреждений региона. Как сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай», всего было взято 33 пробы. В 21 случае уголь не соответствовал требованиям контракта, еще в 10 оказался непригоден для использования.

Главстрой Алтайского края В Алтайский край завезли некачественный уголь

Это приведет как минимум к значительному перерасходу топлива, поскольку низкокачественный уголь не даёт необходимую температуру, — отмечают специалисты. Пробы были взяты в Завьяловском, Топчихинском, Чарышском и других районах.

«Подавляющее большинство угля плохого качества. Привезли много очень мелкого и сильно переувлажненного угля. А это значит, что при понижении температуры он смерзнется и не будет гореть. Особенно мне обидно за Чарыш: какие деньги нужно вваливать, чтобы отвезти туда. А там такая гадость», — говорит директор Алтайского углеисследовательского центра Иван Переясловский.

По словам специалиста, в этом году поступило мало заявок на забор проб. Некоторые заявки были почти сразу отозваны — это тоже тревожный сигнал. Поставщики не заинтересованы в том, чтобы устраивать проверку качества угля, и могут надавить на предприятия, которые берут у них топливо в долг, — комментирует Иван Переясловский.

Между тем заместитель начальника управления по ЖКХ Главстроя Алтайского края Игорь Спивак 9 ноября заявил, что проблем с качеством угля в крае нет.

«Отопительный сезон в регионе начался в нормативные сроки, исходя из погодных условий, и протекает в штатном режиме. К поставщику угля для социальных объектов Главное управление претензий по срокам или качеству на данный момент не имеет, муниципалитеты также не заявляют о каких-либо нарушениях в этом процессе», — подчеркивал Игорь Спивак.

И сегодня, 19 ноября, официальный сайт Алтайского края опубликовал информацию о том, что регион признан одним из лучших в Сибири по подготовке к отопительному периоду. А сообщил об этом в ходе вчерашней видеоконференции и.о. руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Дмитрий Веселов.

По словам первого вице-губернатора Сергея Локтева, наиболее ответственно к подготовке к предстоящей зиме подошли в городах Белокурихе, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Яровое, ЗАТО Сибирский, а также в Егорьевском, Красногорском, Кулундинском, Новичихинском, Топчихинском, Усть-Пристанском и других районах края. В целом паспорта готовности к отопительному сезону получили 67% муниципальных образований, что превышает средний показатель по Сибирскому федеральному округу.

В то же время ИА REGNUM уже сообщало, что депутат Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края, эксперт-активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Горбунов был даже вынужден написать несколько открытых обращений в адрес руководства региона, правоохранительных органов, а также ОНФ в связи с выявленными им фактами мошенничества и многочисленными нарушениями в подготовке к отопительному сезону.

В доказательство депутат снял «снег и голые трубы» — видеодоказательства безответственности местных чиновников по сохранению тепла — а также заявил, что 3 из 4 котельных с. Новоегорьевского топят не углем, а опилками и щепой.

Справка:

Всего на отопление 4365 школ, детских садов, больниц, домов культуры и других объектов социальной сферы, расположенных на территории края, зимой потребуется свыше 265 тыс. тонн твердого топлива. Поставку угля в муниципальные образования по итогам конкурса осуществляет «Алтайкрайэнерго».