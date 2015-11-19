Москва, 19 ноября, 2015, 11:17 — ИА Регнум. Есть несколько причин обозначившейся тенденции на рынке труда, когда различие между зарплатой молодого и взрослого специалиста практически исчезло. Во-первых, так называемый эффект «компрессии зарплат», когда руководство не спешит пересматривать зарплаты давно работающим в компании сотрудникам. В то же время, новых сотрудников приходится принимать на работу, исходя из рыночных реалий. В итоге, может доходить до парадоксальных ситуаций, когда новичок получает даже больше опытного специалиста на аналогичной должности. Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер Preply Кирилл Бигай, комментируя корреспонденту ИА REGNUM уровень зарплат молодых и зрелых специалистов на рынке труда.

www.preply.com Соучредитель и управляющий партнер Preply Кирилл Бигай

«Во-вторых, нынешние молодые специалисты в возрасте 18−24 года — типичные представители поколения Y, которые склонны легко менять работодателей. А при наличии востребованных навыков, например, программирования, даже диктовать свои условия. В IT-компаниях нередки ситуации, когда Team Lead в возрасте 20+ лет зарабатывает в несколько раз больше рядового тестировщика ПО в зрелом возрасте 30+ лет», — сказал Бигай.

«При всей неоднозначности намеченной тенденции в целом она играет на руку соискателям на рынке труда. Зарплаты в большей степени отражают реальный набор навыков и амбиций сотрудника, а также конъюнктуру на рынке труда. Решительные и грамотные будут зарабатывать больше, чем пассивные и не желающие или не способные учиться и совершенствовать, актуализировать свой набор умений и навыков. Другими словами, наметившаяся тенденция отражает требование времени», — уверен эксперт.

«На что следовало бы обратить внимание, так это на несправедливое межсекторальное неравенство зарплат, — отметил Бигай. — Наверное, неправильно, когда в целом специалист с базовым уровнем квалификации может зарабатывать больше опытного преподавателя в школе или даже вузе (фактор возможного взяточничества, конечно, не рассматриваем, как унижающий честь мундира). Но это уже вопрос бюджетного планирования и распределения государственных средств».

«К сожалению, в настоящий момент Россия на образование направляет 3,9% ВВП, в то время как страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — все 5,27%. Успешное развитие экономики страны неразрывно связано с ее социальной сферой», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным исследования Высшей школы экономики, различие между зарплатой молодого и взрослого специалиста на российском рынке труда за последние 15 лет практически исчезло. В 2000 году средняя заработная плата старшей группы работников была существенно выше, чем у молодых специалистов: последним платили в среднем 86% зарплаты опытных специалистов. В середине 2000-х годов это различие начало сокращаться: зарплата молодых сотрудников достигала в среднем около 93% от зарплаты зрелых специалистов. В период с 2009 по 2013 год ее уровень достиг 95−97%, а в 2012 году заработные платы молодежи и зрелых специалистов сравнялись.