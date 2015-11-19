Москва, 19 ноября, 2015, 11:06 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 18 ноября в программе «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым на телеканале «Россия 1» заявил, что «автоматического братства» против «ничтожного маленького зла» — террористической группировки «Исламское государство» — не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

По его мнению, это прекраснодушные слова, которые не могут «заклясть огромный процесс».

«Прежде всего, хочется понять, если этот ИГИЛ — это такие только-только выродки, и ничего больше за этим не стоит, а против этого должен быть весь мир, то тогда за один день всё можно сделать. Почему это не делается? А потому, что не так всё. И никто не хочет сказать правду про ИГИЛ. А её надо сказать», — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что ИГ — это не «банда выродков», а «полноценное, хорошее, качественное нацистское государство», которое способно методом кровавых репрессий установить социальный порядок.

«Это не банда головорезов. И за этой бандой стоит еще более страшная сила, которой не нужно, чтобы мир спокойно развивался, не нужно, чтобы египтяне или, какие-нибудь, тунисцы или кто-нибудь еще двигались в сторону европейского, для меня весьма сомнительного, идеала», — считает Кургинян.

«Им нужно, чтобы там лилась кровь, в огромном количестве, за этим стоят колоссальные мировые интересы, и если мы хотим, чтобы это не победило, нам надо объединять не всё хорошее против плохого, а проект против проекта», — заявил лидер движения «Суть времени».

Он пояснил, что не надо воевать, надо с помощью объединения постепенно вытеснять все те силы, которые хотят хаоса, а для этого нужно понять, кто по какую сторону стоит.

Участники программы обсуждали проблему набирающего в последнее время обороты по всему миру терроризма. Взрывы и бой под Парижем, экстренная посадка авиалайнера в США и Канаде из-за угрозы терактов, бомба в машине у стадиона в Ганновере, спецоперация в Брюсселе, усиленные меры безопасности в России — все это стало предметом дискуссий между политологами, журналистами и общественными деятелями.

Читайте также: «Терроризм — это не явление. Это метод решения проблем»