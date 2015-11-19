Брюссель, 19 ноября, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Санкции против России Европа намерена продлить. Существует три варианта продления: на год, на полгода и на четыре месяца, пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, в середине следующего месяца на саммите Европы будут обсуждаться три варианта продления санкций: полгода, год или короткий вариант — на три-четыре месяца. Последний вариант рассматривается как поощрительный для России, которая, по мнению ЕС, несколько смягчила свою позицию в отношении Украины.

«Европейский блок признает некоторые уступки в связи с Украиной», — пишет WSJ.

Несмотря на возможность «мягкого» варианта продления санкций, который рассматривается политиками ЕС, Россию всё-таки необходимо экономически подавлять до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Никаких разногласий по поводу необходимости экономического давления на Россию в ЕС нет.

Также сообщается, что помощь Украине будет продолжена со стороны Германии, Франции и Великобритании. Участие России в сирийском конфликте — не повод для отказа от солидарности с украинскими властями.

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