Осло, 19 ноября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Норвежская газета Aftenposten готовит своих многочисленных читателей к закрытию границы с Россией. Газета опубликовала статью руководителя коммуны Сер-Варангер Руна Г. Рафаэльсена, по словам которого «закрытие границы с Россией может привести к гуманитарной катастрофе, какой никогда не было в этом регионе в последние годы».

goodfon.ru Колючая проволока

Коммуна находится в самой восточной точке Норвегии, в фюльке (округе) Финнмарк. За восточной границей коммуны находится российский Печенгский район Мурманской области. С 29 мая 2012 года действует соглашение о безвизовом передвижении на приграничных территориях жителей Печенгского района и норвежской коммуны Сер-Варангер.

Тогда на сайте Barents Observer было сказано, что вступившее в действие соглашение, подписанное в 2010 году, о безвизовом передвижении местных жителей на приграничных территориях иллюстрирует укрепление пограничных связей между Норвегией и Россией. По условиям договора, норвежцы, проживающие в пределах 30 км от линии границы, а также россияне — в пределах 30−50 км, могут находиться в приграничной зоне соседней страны до 15 дней за одну поездку, имея удостоверение жителя приграничья, действительное в течение трёх лет.

Безусловно, подобные разговоры о закрытии границы связаны с беженцами, в основном с Ближнего Востока, которые мигрируют через территорию России в Норвегию. Опыт принятия беженцев у коммуны имеется давно: 1939 год — советско-финская война, 1990-е — вооруженные конфликты на Балканах. Более того, по словам Руна Г. Рафаэльсена, руководством коммуны был согласован и одобрен план действий в случае чрезвычайных ситуаций, так как норвежская сторона всегда ожидала большого потока мигрантов со стороны России в связи с социальной нестабильностью или экологическими катастрофами.

Однако на данный момент руководство коммуны столкнулось с отсутствием способности и желания норвежского правительства адаптироваться к новой миграционной ситуации.

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Все статьи автора: Анастасия Рудова