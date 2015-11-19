Кабул, 19 ноября, 2015, 09:00 — ИА Регнум. После терактов в Париже об исламе говорят много. Порой все кому не лень. И в этом многоголосье очень важно оставаться честным и ответственным. Автор этих строк счел уместным обратиться к теме ислама не из-за своей любви к Востоку и не потому, что ему пришлось вблизи наблюдать жизнь восточных народов, но главным образом из-за того, что нам пытаются навязать грубый стереотип, согласно которому «мусульманин» и «террорист» — синонимы. Материал основывается на личных воспоминаниях автора об Афганистане.

madrasah2.ru Проросшее зерно

Не берусь с точностью назвать число своих афганских друзей, предполагаю, однако, что искомый «икс» выходит за границы числа однозначного, и уже не предположительно, а совершенно уверенно скажу, что не знаю лучшего друга, чем Вали. Да оно и не могло иначе быть. Ведь он спас меня от неминуемой гибели.

А было это тридцать пять лет тому назад. Тогда я работал переводчиком в 8-й пехотной дивизии кабульского гарнизона, а Вали проходил там срочную службу в качестве водителя. Он был невысок ростом, умерен в плечах. При беглом взгляде он не представлял ничего примечательного — такие часто встречаются в Афганистане. Однако про таких говорят пуштуны: «Не смотри на его дукан, глянь на товары в нем». Приглядываясь пристальнее, я невольно обращал внимание на подвижность его лица и выразительные живые глаза, в которых отчетливо отражался ум.

Вали не был человеком, которого так же легко разжечь, как и заставить упасть духом. Ему не нужны были эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны. И, кажется, проживи еще 30−40 лет — а в памяти, в том уголке ее, где сохраняются отзвуки самых сильных впечатлений, все будет видеться мне образ друга и брата. И хотя, как говорят, брат может не быть другом, но Вали для меня — навсегда брат. И вот почему.

В феврале 1980 года в центре Кабула на склонах гор Асмаи и Ширдарваза были установлены магнитофоны с усилителями, по которым велась трансляция антисоветских и антиправительственных призывов. Произошли массовые демонстрации протеста против ввода советских войск в Афганистан. На улицы города вышли тысячи возбужденных людей, которые скандировали «Аллах акбар» и «Смерть шурави» (шурави — советский). Они врывались в магазины, били витрины, разбивали стекла машин, вытаскивали пассажиров, подожгли здание отеля «Кабул», а когда прибыли пожарные, по ним открыли огонь из автоматов. В результате появились жертвы среди мирного населения. Около 5 тысяч человек — участников провокации — было арестовано.

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Все статьи автора: Борис Саводян