Бухарест, 19 ноября, 2015, 08:57 — ИА Регнум. США «не думают», что Румыния рискует стать одной из целей России в случае военного конфликта после размещения на территории этой страны элементов американской противоракетной обороны. Об этом заявила в интервью румынскому информационному агентству Mediafax находящаяся с визитом в Бухаресте секретарь Военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс.

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На вопрос о том, рискует ли Румыния из-за этого стать «одной из первых целей России», американская чиновница сказала: «Я так не думаю. Я думаю, что самая большая опасность для Румынии состоит в том, что она расположена в непростой зоне. Например, Румыния находится очень близко к Украине, в которую было совершено вторжение, и, конечно, Россия наращивает свой военный потенциал в Крыму. Это еще одна причина, почему так важно быть вместе, как союз и, безусловно, США взяли на себя серьезное обязательство не только по отношению к НАТО, но также по отношению к Румынии. Поэтому я здесь».

На вопрос, почему Россия «так нервно реагирует на установку в Румынии и Польше противоракетных элементов», Дебора Ли Джеймс ответила, что «господину Путину и России прекрасно известно, что противоракетные системы НАТО не представляют никакой угрозы для нее». «Эти системы не имеют ничего общего с Россией, но предназначены для отражения довольно реальной угрозы баллистических ракет из регионов Ближнего Востока, которые могут достичь Румынии и других зон территории НАТО. В этой части мира сконцентрированы тысячи баллистических ракет, так что это очень серьезная проблема для НАТО. Поэтому я не знаю, почему господин Путин так расстроен, ведь, повторюсь, он знает, что мы стараемся защитить себя от баллистических ракет, которые могут быть направлены против НАТО», — добавила секретарь ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия призвала власти США и Румынии отказаться от размещения пусковых установок Мк-41 на американском объекте ПРО в Девеселу (Румыния). Выступая на заседании профильного комитета Генассамблеи ООН, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что планируемое размещение элементов ПРО в Румынии будет рассматриваться Россией как грубое нарушение США договора о ликвидации ракет средней дальности действия (РСМД). Ульянов призвал Вашингтон и Бухарест «осознать всю меру своей ответственности за подобное развитие событий и, пока еще не поздно, отказаться от этих планов».

В свою очередь заместитель секретаря Совета безопасности России Евгений Лукьянов заявил, что Польша и Румыния автоматически становятся потенциальными целями для России после того, как разместят на своей территории элементы противоракетной обороны. «Им бы лучше думать о другом, той же Польше, Румынии, — сказал Лукьянов. — Размещение элементов ПРО, пусковых установок, которые реально нацелены на наши стратегические ядерные силы, — это для них проблема. Они автоматически становятся нашими целями». Он добавил, что, если европейским странам нравится «быть целями из-за американских систем вооружений, это их выбор». По мнению Лукьянова, Польша и Румыния могут оказаться в конфликте между США и Россией.