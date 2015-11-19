Вашингтон, 19 ноября, 2015, 08:24 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон» на выезде переиграл «Детройт» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась 18 ноября в Детройте, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

minsknews.by Шайба

Героем встречи стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который в овертайме забил победную для своей команды шайбу.

Отметим, что всего Кузнецов в 17 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ набрал 18 (6 голов + 12 передач) очков.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями снова не отметился. Таким образом, безголевая серия нападающего сборной России достигла 4 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2.