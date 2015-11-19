Вершина Тёи, Хакасия, 19 ноября, 2015, 08:11 — ИА Регнум. «Строительство регионального центра спортивной подготовки в поселке Вершина Тёи должно дать значимый толчок развитию лыжного спорта не только в Хакасии, но и в Сибирском федеральном округе», — заявили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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О развитии спортивной инфраструктуры посёлка на заседании правительства региона рассказал министр спорта Валерий Денщиков. «Сегодня это важная точка роста для населённого пункта и в целом для республики. Жизнь уже показала насколько правильным и своевременным шагом была реализация этого проекта», — подчеркнул глава Хакасии Виктор Зимин.

Возведение спортивного центра в Вершине Тёи началось в 2010 году, годом позже строительство было включено в федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта РФ. Полная сметная стоимость проекта равна 1 миллиарду 124 миллионам рублей. На начальном этапе в состав проекта входили две очереди. Первая со сметной стоимостью в 806 миллионов рублей и вторая — 318 миллионов.

Позже по рекомендации Минспорта был произведен расчет по разделению первой очереди строительства центра спортивной подготовки на этапы. В первый этап строительства был включен комплекс лыжных трасс с сервисной зоной. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2015 года. В состав сдаваемого этапа войдут следующие объекты: комплекс лыжных трасс, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, 90-метровый подземный переход под лыжными трассами в зону сервиса, модуль-боксы, системы искусственного снега, сети электроснабжения, освещения трасс и строительство подстанции, инженерные сети, в том числе отопление и водоснабжение для второй очереди.

В состав второго этапа первой очереди войдет, в том числе, строительство и оснащение многофункционального здания, в котором разместятся судейская комната, кабинет допинг-контроля и технических делегатов, медицинский центр, комментаторские кабины, информационное табло, пресс-центр. Выделено три участка под строительство мини-гостиниц. К строительству двух уже приступили.

Как отметили в республиканском правительстве, в региональном спортивном центре тренируются сборные команды России и Хакасии всех возрастных уровней, проводятся массовые спортивные соревнования.

«Одно время считалось, что развивать лыжный спорт в республике нецелесообразно. Однако за последние годы лыжные трассы появились в Черемушках, Сорске, Таштыпе, Абазе, Саяногорске. Наши ребята входят в состав сборной страны, в прошлом году мы подготовили двух мастеров спорта, а во всероссийском рейтинге спортсменов лыжников-гонщиков по итогам 2013−2014 гг. Республика Хакасия прочно обосновалась в середине таблицы среди 65 лыжных территорий страны. Учитывая, что пять лет назад Хакасия даже не входила в рейтинг, сегодня это достижение является уникальным», — сказал Валерий Денщиков.

Что касается финансовой составляющей, Денщиков уточнил, что приезжающие на соревнования или сборы спортсмены оставляют в регионе «немалые деньги». «По самым скромным подсчетам лыжники привозят в Хакасию не менее 100 млн рублей. Львиная доля — это затраты на авиа — и ж/д транспорт, аренда жилья и питание. Кроме этого, существуют расходы на автотранспорт, как внутри Хакасии, так и на межрегиональные маршруты», — говорится в сообщении правительства Хакасии.

Добавим, в 2017 году в Вершине Тёи пройдёт финал Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах.

По словам главы Хакасии, Вершина Тёи должна стать столицей зимних видов спорта в республике, а с введением стадиона, спортивного зала и лыжероллерной трассы «имеются все возможности для того, чтобы поселок жил спортом круглогодично». «В Вершине Тёи есть точки роста, и мы будем их развивать», — подытожил Зимин.

Согласно паспорту муниципального образования, по состоянию на начало 2015 года в посёлке работало 52 магазина, шесть учреждений общепита, два учреждения бытовых услуг, одна парикмахерская и одна частная АЗС.

На 1 января текущего года в посёлке Вершина Тёи Аскизского района Хакасии проживали более 3,5 тыс. человек.

Напомним, в утвержденном распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р перечне моногородов Вершина Тёи относится к муниципальным образованиям со стабильной социально-экономической ситуацией.

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