Брюссель, 19 ноября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Евросоюз склоняется к тому, чтобы продлить действие санкций против России, принятых в связи с кризисом на Украине. Их срок истекает в начале января 2016 года и сейчас власти ЕС рассматривают три варианта дальнейших действий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По их словам, санкции в январе могут продлить на шесть месяцев, на год, либо на более короткий срок — три-четыре месяца, чтобы показать Москве некие уступки со стороны ЕС.

Чиновники, знакомые с обсуждением этого вопроса в Брюсселе, уточнили, что «есть общее согласие по поводу того, что экономическое давление на Россию должно быть продолжено до тех пор, пока план по мирному урегулированию, заключенный при посредничестве в Минске, не будет полностью выполнен».

Таким образом, антироссийские санкции будут продлены несмотря на попытки улучшить отношения с Москвой после парижских терактов 13 ноября, пишет издание.