Сараево, 19 ноября, 2015, 03:52 — ИА Регнум. Вечером 18 ноября в пригороде Сараево неизвестный расстрелял двух военнослужащих Вооружённых сил Боснии и Герцеговины и ранил ещё одного, а позднее совершил самоубийство, отказавшись сдаться полиции.

klix.ba Офис букмекерской конторы в пригороде Сараево

Как передают местные СМИ, инцидент произошёл в букмекерской конторе, расположенной через дорогу от военной части. Мужчина, вооружённый автоматом, зашёл в помещение и открыл беспорядочную стрельбу по людям, в результате чего погибли двое находившихся там солдат.

После этого нападавший выбежал на улицу, где ранил ещё одного военнослужащего. Несколько пуль попали также в стоявший неподалёку пассажирский автобус. Водитель и двое пассажиров получили лёгкие ранения от разлетевшихся стёкол.

Полиция вскоре установила местонахождение преступника. Дом, где он находился, был окружён, однако идти на переговоры с правоохранителями он отказался и вскоре покончил жизнь самоубийством, по предварительным данным, подорвав себя взрывчаткой.

Уточняется, что один из погибших военнослужащих был боснийцем, а второй сербом по национальности. В полиции заявляют, что личность нападавшего установлена, в настоящее время проверяется его принадлежность к экстремистским группировкам. Правоохранительные органы предварительно квалифицировали произошедшее как теракт.

На военных объектах по всей территории страны введён повышенный уровень безопасности. В правительстве Боснии и Герцеговины созвано экстренное заседание в связи с инцидентом.