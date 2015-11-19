Вашингтон, 19 ноября, 2015, 03:08 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» угрожает организовать атаки в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на видеоролик, предположительно снятый боевиками.

medium.com Осколки стекла

На кадрах, которые продемонстрировал телеканал, виден мужчина, который прячет под куртку взрывное устройство. Лицо запечатлённого на видеоролике при этом скрыто.

16 ноября боевики уже распространили видеозапись, на которой пообещали нанести «удар по центру Америки Вашингтону так же, как нанесли удар по Парижу». «Страны, которые принимают участие в «крестовом походе», должны ожидать возмездия», — говорит на кадрах вооружённый мужчина.

18 ноября Госдепартамент США объявил награду в 5 млн долларов за информацию о расположении одного из лидеров «Исламского государства» Абу Мухаммада аль-Шимали. На минувшей неделе награда была объявлена также за информацию о лидерах действующей в Сомали группировки «Аш-Шабаб».

Вместе с тем, в Белом доме заявляют, что явной угрозы терактов в Соединённых Штатах на сегодняшний день нет. Советник президента США по вопросам борьбы с терроризмом Лайза Монако заявила 18 ноября, что власти страны «не располагают достоверными сообщениями» об возможных угрозах ни для Вашингтона, ни для других регионов США.

Как передавало ИА REGNUM, в результате террористических атак в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли 129 человек, ещё 352 человека получили ранения разной степени тяжести, 99 из них находятся в критическом состоянии. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».