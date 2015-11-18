Вашингтон, 19 ноября, 2015, 02:39 — ИА Регнум. В Международном валютном фонде (МВФ) ожидают, что Москва и Киев проведут прямые переговоры по предложениям российской стороны о реструктуризации украинского долга в 3 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей организации.

18 ноября министр финансов Украины Наталья Яресько заявила журналистам, что Киев пока не получал официальных предложений о реструктуризации задолженности со стороны Москвы.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на саммите G20 в турецкой Анталье заявил, что Москва готова реструктурировать украинский долг на «лучших условиях, чем просил МФВ».

«Нас просили перенести платёж на следующий год в объеме 3 млрд долларов. Я сказал, что мы готовы на более глубокую реструктуризацию. Готовы на то, чтобы в этом году вообще не получить никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 2017 году — ещё миллиард и в 2018 году — ещё один миллиард», — сказал Путин.

Украинские чиновники и политики предложение Путина не комментируют, зато бурю обсуждений предложение российского президента спровоцировало в экспертных кругах.

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