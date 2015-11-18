Асунсьон, 19 ноября, 2015, 01:01 — ИА Регнум. «После муниципальных выборов, состоявшихся в Асунсьоне, в ходе которых победу одержал оппозиционный кандидат от Революционной фебреристской партии Марио Феррейро, люди ждут перемен», — заявил в интервью La Radio del Sur член Международного крестьянского движения «Ла Виа Кампесина» Игнасио Деннис. Политик отметил, что «народ пробудился, он хочет перемен и новых методов управления страной». «Поражение партии Колорадо в столице страны — это крах капиталистической модели», — считает он.

liberationtheology.org Настенная роспись.

Как сообщало ИА REGNUM, Революционная фебреристская партия (РФП) создана в 1936 году (названа в честь победы Февральского восстания 1936 года, поднятого ветеранами войны и приведшего к власти Фебреристскую партию). Партия социал-демократического толка, выражает интересы главным образом мелкой и средней национальной буржуазии, интеллигенции. Придерживалась радикально-левых взглядов. В период диктатуры вела активную деятельность, направленную на замену режима генерала Стресснера демократическим правительством.

Игнасио Деннис также призвал граждан Парагвая более активно участвовать в общественно-политической деятельности и в реализации избирательных прав, комментирует TeleSur.

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