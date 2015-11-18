Киев, 19 ноября, 2015, 00:52 — ИА Регнум. Минобрнауки Украины отозвало лицензии у высших образовательных учреждений, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение было принято на заседании аккредитационной комиссии по председательством министра образования и науки Сергея Квита, которое состоялось 17 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Принято решение лишить высшие учебные заведения, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объёме свои полномочия… лицензий на осуществление образовательной деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, аккредитационная комиссия аннулировала лицензии высших образовательных учреждений Крыма и Севастополя, сообщают в Минобрауки Украины.

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