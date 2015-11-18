Степанакерт, 18 ноября, 2015, 23:34 — ИА Регнум. Нагорный Карабах посетила делегация города Монтебелло (Калифорния, США) во главе с мэром Джеком Гаджиняном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Степанакерт и Монтебелло уже много лет являются побратимами, и армянская община этого калифорнийского города периодически оказывает помощь столице НКР.

18 ноября делегацию принял президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян.

Как сообщили в пресс-службе Президента НКР, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества городов-побратимов.

Президент Саакян отметил важность последовательного углубления и расширения связей между столицей Арцаха и городом Монтебелло, назвав это примером искренней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.