Санкт-Петербург, 18 ноября, 2015, 23:04 — ИА Регнум. В принадлежащих городу петербургских автобусах появятся маршрутные указатели на английском языке. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили ИА REGNUM в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающем большинство автобусных маршрутов северной столицы.

Цитата из к/ф «Барышня-крестьянка». реж Алексей Сахаров. 1995. Россия Мисс Жаксон

На маршрутных указателях в салонах автобусов будет нанесена трасса следования с обозначением основных улиц, проспектов и станций метро на русском и английском языках. Размещение таких указателей планируется на 23-х маршрутах еще до конца текущего года.

«Эксперимент призван повысить удобство и комфорт городских автобусов, а также их привлекательность для гостей Северной столицы», — сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Там напомнили, что первый опыт дублирования информации на английском предприятие получило еще в 2014 году, установив двуязычные указатели на маршрутах № 39 и 39А, следующих от станции метро «Московская» в аэропорт «Пулково», и на маршруте № 158, связывающем центр города с пассажирским портом «Морской фасад».

С марта 2015 года на английском языке в автобусах 20-ти центральных маршрутов объявляются названия достопримечательностей и вокзалов.

В руководстве автобусного предприятия считают, что тем самым вносят свой вклад в формирование имиджа Петербурга как туристического центра.

Добавим, что первые шаги в направлении двуязычия сделаны и в электротранспорте Петербурга. Как сообщала в декабре 2014 года пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», в троллейбусах маршрута № 5, курсирующих по историческому центру города, на английском языке дублируются объявления остановок, просьба своевременно оплачивать проезд, призыв быть внимательными и не оставлять личные вещи в салоне троллейбуса без присмотра. Кроме того, на английском звучат справки о достопримечательностях, которые можно увидеть из окна.