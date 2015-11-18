Минск, 18 ноября, 2015, 22:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17−18 ноября посетил Берлин, где провёл переговоры с чиновниками и экспертами Германии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства постсоветской республики.

В ходе визита Макея принял глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Также прошли встречи с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Кристофом Хойсгеном, председателем германско-белорусской парламентской группы Бундестага Оливером Качмареком, членами этой группы и представителями германского экспертного сообщества.

«В ходе встреч и переговоров рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, развития диалога между Белоруссией и Европейским союзом, участия Белоруссии в процессах евразийской интеграции, взаимодействия с Германией в рамках международных организаций, особенно с учетом ее будущего председательства в ОБСЕ в 2016 году, актуальные проблемы международной политики, — сказано в официальном сообщении. — В рамках визита достигнут ряд конкретных договоренностей, направленных на дальнейшую активизацию белорусско-германского сотрудничества».

Проблематика отношений официального Минска с Евросоюзом обсуждалась также в ходе состоявшейся 18 ноября встречи первого замминистра иностранных дел Белоруссии Александра Михневича с послом Латвии в Белоруссии Мартиньшом Вирсисом — чиновники «обсудили комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития белорусско-латвийских отношений, диалогом Белоруссии с ЕС, в том числе в контексте евразийских интеграционных процессов».

Накануне, 17 ноября состоялась встреча посла Белоруссии в Великобритании Сергея Алейника с гендиректором по политическим вопросам МИД Великобритании Саймоном Гассом: «В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие по линии Белоруссия — ЕС, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня». В тот же день, 17 ноября состоялась встреча замминистра иностранных дел Белоруссии Валентина Рыбакова с послом Италии в Белоруссии Стефано Бьянки — были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и «некоторые аспекты взаимодействия в международных организациях, в частности в рамках Организации Объединенных Наций».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз временно приостановил действие санкций, применяющихся в отношении официального Минска. До конца февраля 2016 года Александр Лукашенко с сыновьями, а также более сотни других чиновников, «силовиков» и пропагандистов постсоветской республики могут въехать в ЕС, однако активизации таких поездок не наблюдается.