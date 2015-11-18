Кано, Нигерия, 18 ноября, 2015, 22:22 — ИА Регнум. В Нигерии в городе Кано на севере страны два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства на местном рынке. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

kurai.mypage.ru Пожар

Сообщается, что два террориста-смертника подорвали себя в центре рынка в городе Кано на севере Нигерии. Взрывы прогремели около 16:00 по местному времени (18:00 мск).

На месте работают сотрудники спасательных служб и полиция. В результате взрыва погибли более 20 человек, десятки ранены.

Ранее сегодня сообщалось, что в нигерийском городе Йола, также на рынке произошел взрыв. Погибли более 30 человек, около 80 получили ранения.

Ответственность за террористические акты пока не взяла на себя ни одна группировка. Однако власти Нигерии считают, что по стилю исполнения нападения похожи на действия экстремистской группировки «Боко Харам», действующей на северо-востоке Нигерии.

После того, как нигерийская армия выбила «Боко Харам» в труднодоступные районы Нигерии на северо-востоке, террористическая группировка от открытых боевых действий перешла к террористическим атакам. Участились нападения на гражданские объекты такие как рынки и мечети.

По данным ООН, число жертв «Боко Харам» в Нигерии сопоставимо с жертвами террористической группировки «Исламское государство».