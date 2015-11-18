Баку, 18 ноября, 2015, 22:04 — ИА Регнум. «Терпение Азербайджана не безгранично. Бездействием сопредседателей Минской группы ОБСЕ разочарована не только азербайджанская, но и международная общественность», — заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью 1news. az, отметив, что сопредседатели уже более 20 лет функционируют с согласия сторон нагорно-карабахского конфликта, «однако продвижений в разрешении конфликта нет».

1news.az Хикмет Гаджиев — глава пресс-службы МИД Азербайджана

«Азербайджан, как сторона, подвергшаяся агрессии, имеет все основания для выражения недовольства деятельностью МГ ОБСЕ», — пояснил он.

Гаджиев подчеркнул, что нынешняя деятельность сопредседателей Минской группы служит «продолжению и поощрению агрессии Армении в отношении Азербайджана». «Все это отвечает лишь интересам Армении. Давно настало время сопредседателям Минской группы сделать правильные выводы о своей деятельности. Занимающиеся на протяжении 20 лет посреднической деятельностью сопредседатели должны учитывать и авторитет стран, которые они представляют», — сказал он.