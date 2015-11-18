Гатчина, Ленинградская область, 18 ноября, 2015, 21:59 — ИА Регнум. Программа расселения аварийного жилья в Ленинградской области находится под личным контролем губернатора региона. Об это сегодня, 18 ноября, в ходе рабочей поездки в Гатчинский район заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это очень тяжелая программа, потому что на нее мы совместно с бюджетом Российской Федерации и муниципальными бюджетами за 6 лет потратим почти 12 млрд рублей», — сказал Дрозденко.

Губернатор региона посетил поселок Сиверский Гатчинского района, где вручил ключи от новых квартир, предоставленные семьям по программе переселения из аварийного фонда. Новоселье в поселке отметят 172 человека. Специально для них администрация муниципального образования приобрела 64 квартиры в трехэтажной новостройке. Еще в 2012 году прежние дома нынешних новоселов были признаны аварийными, граждан включили в программу переселения из аварийного жилья.

Строительство их нового дома началось в 2014 году, здание введено в эксплуатацию 12 октября. Финансирование осуществлялось из консолидированного бюджета Фонда ЖКХ, областного и местного бюджетов и составило 108,4 млн рублей.

Александр Дрозденко отметил, что в поселке Сиверский остается еще много аварийного фонда, но уже на первом этапе реализации программы более 300 человек получат новые квартиры. «Очень важно, что благодаря этой программе люди, которые проживают в ужасных условиях, бараках, аварийных домах, имеют шанс получить нормальную благоустроенную квартиру», — заключил глава региона.

Также в поселке строится третий по счету малоэтажный дом, где будет приобретено 24 квартиры для расселения еще 70-ти человек. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундамента. Общий объем финансирования составляет 45,3 млн рублей.

Сиверское городское поселение является участником последнего этапа программы расселения аварийного жилья, в соответствии с которой за 2016−2017 гг. необходимо переселить 80 человек из двух аварийных домов. Для реализации этапа планируется выделение средств в объеме 44,9 млн рублей.

Напомним, что Ленинградская область лидирует в рейтинге российских регионов по строительству жилья в расчете на душу населения. Субъект федерации занимает 1 место по СЗФО и 2-е по стране. Такие результаты представлены в рейтинге, составленном экспертами Top-RF.ru за 9 месяцев 2015 года.

Согласно проведенной оценке, в Ленинградской области за этот период введено в эксплуатацию 1,038 кв. метра жилья на душу населения. Во всех остальных регионах, следующих во всероссийской таблице ниже, число кв. метров жилья на 1 человека не превысило 1 метра. Средний показатель по Северо-Западному федеральному округу — 0,44 кв. метра.

Вместе с тем, по данным Петростата, в Ленинградской области за 10 месяцев ввели в эксплуатацию 2,032 млн кв. метра жилья. Это абсолютный рекорд по вводу жилой недвижимости за всю историю строительства в 47-м регионе. План по вводу, установленный министерством строительства РФ выполнен на 123%, по отношению к цифрам ввода жилья с января по октябрь прошлого года увеличение этого показателя составило 162%.