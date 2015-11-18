Представители Украины не явились на переговоры по выборам в Донбассе
Донецк, 18 ноября, 2015, 20:24 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, в Минске представители Украины не явились на заседание политической рабочей группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Как сообщают СМИ ДНР, об этом заявил представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
«В ходе вчерашнего заседания представлявший Украину в группе Владимир Горбулин подтвердил, что представители Украины будут участвовать в сегодняшнем заседании, однако на заседание они не явились и уведомлений об отказе от участия тоже не прислали», — сказал Пушилин.
По его словам, стороны должны были обсудить принятие закона о проведении местных выборов в ДНР и ЛНР.
«Украина не поддерживает стремления ни республик, ни координатора Мореля как можно быстрее и эффективнее исполнить Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей», — считает Пушилин.
Он предположил, что у Киева «есть свой взгляд на процессы, который не совпадает ни с позицией ОБСЕ, ни с позицией республик».
Пушилин также отметил, что политическая подгруппа должна была обсудить вопрос неучастия украинских партий в местных выборах на территориях ДНР и ЛНР.
Комментариев из Киева относительно сегодняшнего демарша представителей Украины в настоящий момент нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Пушилин заявил, что на переговорах в Минске сторонам не удалось достичь взаимопонимания в вопросе проведения выборов местного самоуправления на территориях ДНР и ЛНР. Пушилин отметил, что Киев хочет принять законопроект о выборах в Донбассе, который не согласован с представителями ДНР и ЛНР, что противоречит Минскому комплексу мер.