Ульяновск, 18 ноября, 2015, 20:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет ужесточен контроль над качеством лекарственных препаратов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в соответствии с распоряжением губернатора Сергея Морозова, в регионе будут созданы собственные лаборатории по контролю качества фармакологической продукции.

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По словам губернатора, в последнее время количество фальсифицированных лекарственных средств, поступающих на российский рынок, увеличивается, следовательно, проблема качества медикаментов становится все более актуальной.

«Сегодня проверка препаратов, реализующихся через региональные аптечные сети, проводится выборочно, что не позволяет нам в полной мере гарантировать их безопасность. В ближайшее время нам необходимо изучить опыт других регионов по созданию независимых лабораторий, которые будут непосредственно контролировать качество всех медицинских препаратов, поступающих в аптечные сети Ульяновской области», — заявил глава региона.

По данным Росздравнадзора, в регионе проводится системная работа по выявлению и изъятию из обращения фальсифицированных лекарственных препаратов.

Всего в январе-сентябре 2015 года в сециалисты Росздравнадзора провели 88 проверок наличия в обращении фальсифицированной продукции. В 30 аптечных и медицинских организациях произведен отбор образцов лекарственных препаратов для экспертизы качества, изъято 162 образца.

Кроме того, отобрано 140 наименований лекарственных препаратов для скрининга качества лекарственных средств на базе передвижных экспресс-лабораторий.

В свою очередь региональный Минздрав осуществляет свой контроль качества медицинских препаратов. По словам главы министерства Павла Дегтяря, все препараты, которые поступают в лечебную сеть, проходят обязательную проверку на базе лабораторий АО «УльяновскФармация».

«Одна из ключевых задач — полностью исключить возможность попадания фальсифицированных медикаментов в больницы. В каждом учреждении есть специальный сотрудник, который осуществляет контроль над качеством лекарств. Также в регионе ведется персонифицированный учет медикаментов, в базе есть конкретный перечень назначаемых каждому пациенту препаратов. Кроме того, специалисты Минздрава по лицензированию постоянно проводят совместно с надзорными органами проверки аптечных сетей», — отметил министр.