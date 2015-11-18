Ставрополь, 18 ноября, 2015, 20:01 — ИА Регнум.



Школьные принадлежности

После трагических событий в российском лайнере над Синаем и в Париже в России вводятся дополнительные меры безопасности в школах, сообщила 18 ноября в Ставрополе вице-премьер РФ Ольга Голодец, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас все учреждения обладают серьезной охраной и после всех происшедших случаев вводится дополнительный режим особенно в преддверии школьных каникул», — сказала она.

Говоря о выплатах семьям жертв теракта в самолете «Кагалымавиа» над Синаем, Голодец отметила, что на сегодня выплачиваются суммы по страховке от правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, 31 октября российский самолет потерпел крущшение в Египте. Следствие показало, что на борту сработало взрывнгое устройство, заложенное террористами.

После этих событий, а также терактов в Париже в России принимаются дополнительные меры безопасности.