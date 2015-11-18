Ульяновск, 18 ноября, 2015, 19:57 — ИА Регнум. Ульяновский авиационный кластер вошел в тройку лидеров по уровню организационного развития. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, такие данные содержаться материалах проекта Высшей Школы Экономики «Карта кластеров России».

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Также в число лидеров вошли Камский инновационный территориально-производственный кластер Татарстана и Нефтехимический территориальный кластер Башкортостана.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, среди российских аэрокосмических кластеров особое место занимает ульяновский: «Это живой, действующий и результативный проект. Здесь реализуются крупные программы по созданию самых современных гражданских и военно-транспортных самолетов, а также оборудования и комплектующих для них, готовятся кадры для проектов, которые будут определять лицо отрасли спустя десятилетия».

«Проведенные за предыдущие годы мероприятия, такие как Международный авиатранспортный форум, серия конференций «Ил-76: вчера, сегодня, завтра», проект «Российский инжиниринг», показали, что в регионе создана площадка федерального масштаба, на которой специалисты отрасли обсуждают насущные проблемы развития авиационной индустрии», — считает эксперт.

«Реализация кластерной инициативы в Ульяновской области изначально была направлена на развитие внутренней кооперации, расширение сотрудничества с крупнейшими отечественными и зарубежными компаниями авиационной отрасли, — говорит генеральный директор Центра кластерного развития Ульяновской области» Александр Яковлев. Поставив перед собой амбициозные задачи, мы брали в качестве примера ведущие мировые аэрокосмические кластеры. Именно поэтому, когда Минэкономразвития РФ были сформированы требования к кластерам, мы смогли оперативно их выполнить, и как следствие получить государственную поддержку на реализацию проектов нашего авиационного кластера».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-авиа» был образован в 2009 году по инициативе губернатора Сергея Морозова.

На сегодня в его состав входит более 70 предприятий, среди которых АО «Авиастар-СП», АО «УКБП», АО «Спектр-Авиа», ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск», ГК «Волга-Днепр».

Кроме того, в рамках профориентационного направления Ульяновского авиакластера реализуется проект «Авиакузница» по кадров для авиационной отрасли.

На базе управляющей компании кластера планируется создать центр коллективного пользования. В результате, участники кластера получат возможность пользоваться программным, техническим и технологическим оборудованием, позволяющим оперативно и с высочайшим качеством осуществлять реверсивный инжиниринг для фундаментальных и прикладных исследований, проводимых научных и производственных работ.