Москва, 18 ноября, 2015, 19:38 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») резко отреагировал на сообщение ежедневной британской газеты Тhe Times о том, что Запад может сам разобраться с «Исламским государством» .

«Для нас нет преград». Советский плакат времён Великой Отечественной войны

Парламентарий написал в своем официальном Twitter: «Тhe Times :"Мы можем сокрушить ИГ и без помощи Путина». Кишка тонка. Что же раньше-то не сокрушили, а отдали ИГИЛ 40 проц. территории Ирака?».

ИА REGNUM напоминает, сегодня обозреватель газеты Роджер Бойз написал в своем материале, что для эффективной борьбы против «Исламского государства Ирака и Леванта» (деятельность которой запрещена на территории России и многих других стран) нужна поддержка Хезболлы и военных Ирана, помимо авиационных ударов России, США и Франции, по точкам базирования ИГИЛ в Сирии. Однако по словам автора статьи, такой вариант развития событий укрепит статус Башара Асада как президента Сирии, чего не желают власти США.

По словам Бойза, если формальный альянс с Россией будет заключен, то Запад откажется от право влияния в решении дальнейшей судьбы Сирии.

«Это все равно, что попросить Дракулу понянчить дочку. Что ж, когда-то мы уже шли на такое сотрудничество со Сталиным ради победы над Гитлером. Нам не нужна помощь России, чтобы уничтожить «Исламское государство», если мы хотим вести более эффективную войну. Мы можем сосуществовать рядом с Россией в Сирии, но точно не можем согласиться быть ее младшим союзником», — отметил обозреватель.

Также по прогнозам Бойза, в скором времени небо над Сирией будет кишеть самолетами, «а недоразумения с Москвой будут возникать все чаще», поэтому, уверен автор, страны Запада должны определить четкую стратегию и послать в Сирию большое количество войск, чтобы уничтожить ИГИЛ. Как отметил Бойз в своем материале, по оценкам военных экспертов, чтобы разбомбить ИГИЛ нужно 15 тысяч американских солдат, а что будет с территорией страны потом, и не восстановят ли террористы силы — другой вопрос.

Отметим, что Алексей Пушков позже написал в своем микроблоге:

«В отличие от Франции, для к-ой теперь гл. приоритет — война с ИГ, США попрежнему выставляют уход Асада как условие для широкой коалиции против ИГ».