Пермь, 18 ноября, 2015, 19:34 — ИА Регнум. В Пермской пригородной компании (ППК) опровергли заявление министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева о намерении прекратить с 1 января 2016 года скоростное сообщение Пермь — Екатеринбург.

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Пока закрывать движение не планируется. За полтора месяца до нового года железнодорожники планируют провести несколько мероприятий и повысить «населенность» этого поезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в Пермской пригородной компании.

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По итогам первого месяца эксплуатации поезда убыток составил 6 млн рублей. «Сейчас поезд «Парма» никем не субсидируется: ни правительством Свердловской области, ни правительством Пермского края. Вариантов немного: либо «донаселить» поезд, либо заложить субсидию. Субсидии нет, соответственно, остается только одно — повышать «населенность», — подчеркнули в ППК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев заявил, что руководство РЖД рассматривает вопрос либо о прекращении скоростного сообщения между городами Пермью и Екатеринбургом с 1 января 2016 года, либо об обращении к краевым властям о субсидировании перевозок пассажиров на данном маршруте.

В ППК перечислили некоторые меры, которые могут повысить наполняемость маршрута. С 16 ноября введена дополнительная остановка на станции «Шаля». Пассажирам предоставляется 500-рублевая скидка на посещение екатеринбургского аквапарка. В скором времени в поезде планируется открыть бар с горячим питанием.

«Рост населенности от октября к ноябрю хоть небольшой, но есть. В октябре заполняемость кресел составила 38%, за первые 15 дней ноября — 43%, надо 68%. Правда, по опыту электрички «Кунгурский экспресс» (Пермь — Кунгур) выйти на показатель безубыточности удалось за полгода», — подчеркнули в ППК.