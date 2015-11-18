София, 18 ноября, 2015, 19:00 — ИА Регнум. Еврокомиссия подвергла резкой критике Болгарию в своём первом ежегодном докладе о состоянии Энергетического союза, отметив сохраняющуюся зависимость страны от поставок российских энергоресурсов, передаёт 18 ноября Болгарское национальное радио.

bgnes.com Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

В докладе Еврокомиссии отмечается, что Болгария остаётся «уязвимой» перед возможными перебоями с поставками газа. Импорт природного газа и ядерного топлива в страну на сегодняшний день осуществляется полностью из России, тогда как возможные альтернативы — такие, как поставка сжиженного газа или заполнение хранилищ — ограничены, заявляют в Еврокомиссии.

В Брюсселе также констатируют, что реализация объявленных ключевыми для Болгарии инфраструктурных проектов по модернизации газораспределительной сети и строительству газовых интерконнекторов с соседними Грецией, Турцией, Сербией и Румынией задерживается из-за «нормативных и финансовых трудностей».

Кроме этого, в докладе отмечается, что при одних из самых низких в Европе цен на электроэнергию для населения Болгария является самой уязвимой страной Евросоюза в отношении так называемой «энергетической безбедности». Это связывается с тем, что «большая часть населения страны находится на грани бедности и не может поддерживать достаточное тепло в своём жилье».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта строительства газопровода «Южный поток», который должен был пройти через Балканы в Центральную Европу, поскольку Еврокомиссия запретила Болгарии прокладку газопровода по своей территории, задним числом применив к проекту требования Третьего энергетического пакета.

В настоящее время Болгария обсуждает проекты строительства газовых соединений с Грецией, Турцией, Сербией и Румынией, переговоры по ним находятся на разных стадиях. Газопровод Болгария-Греция, который в соответствии с планам должен быть построен до конца 2017 года, предполагается использовать для получения газа по двум другим строящимся магистралям: из СПГ-терминала в греческом городе Кавала и трубопровода TANAP, который строится в Турции для доставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. В середине октября посол США в Софии Родерик Мур заявил, что в дальнейшем по данному газопроводу смогут осуществляться поставки в Болгарию газа из Северной Америки.

В исследовании Института энергетической экономики Кёльнского университета, проведённом в марте этого года, указывалось, что Болгария является единственной страной Евросоюза, которая не сможет обеспечить альтернативные поставки природного газа в случае ожидаемого прекращения транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда истечёт срок действия контракта между Москвой и Киевом.

Месяцем ранее в Минэнерго Болгарии сообщали, что в случае прекращения поставок газа из России имеющихся объёмов топлива в стране хватит на три месяца при ограниченном режиме пользования.